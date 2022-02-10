Пожар из-за короткого замыкания произошел в Шереметьево
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Короткое замыкание с последующим пожаром произошло на передвижной станции электрозарядки воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево, сообщил представитель экстренных служб.
«На стоянке техники для обслуживания самолетов произошло короткое замыкание в передвижной станции электрозарядки», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, огонь не затронул находящиеся на стоянке самолеты.
Как добавил представитель воздушной гавани, пожар уже ликвидирован. «Потушен. Без последствий», – добавил он.
Позднее в экстренных службах сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, задержанных рейсов нет.
Ранее машина аэродромного обслуживания загорелась в Шереметьево.
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