 

“От Нади не оторвать глаз”. Дорофеева показала растяжку

10.02.2022, 10:09, Новости дня
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“Меня вдохновляют смелые девушки! Девушки, которые побеждают в своих сферах, не боятся меняться и выходить за рамки ожиданий общества, меняют мир каждый день, объединяются ради общих целей”, – написала Дорофеева.

Она отметила, что главный месседж женских кампаний Puma – “Она вдохновляет”.

Дорофеева снялась в черной спортивной одежде. В ролике певица продемонстрировала разные упражнения, в том числе бег на месте, постояла в планке и показала растяжку.

В ролике также снялась 20-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, Ярослава Магучих. Дорофеева исполнила роль вдохновительницы спортсменки. Магучих снялась в спортивной одежде лилового цвета.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“А что там рекламировали? А то от Нади не оторвать глаз”, – прокомментировала подписчица liliia.baron.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Ярослава Магучих – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года,

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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