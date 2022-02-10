 

“Попрут – ну, будем их убивать”. Ярош прокомментировал готовность украинской армии отражать российскую атаку

10.02.2022, 10:08, Новости дня
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“Украинские вооруженные силы готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже полгода назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом 2021 года. Генерал, [ главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий ] Залужный, начальник Генштаба [ генерал-лейтенант ВСУ Сергей ] Шаптала, командующие оперативными командованиями, командующий операцией Объединенных сил  [ генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк ] – это все боевые генералы, которые стали генералами собственно на нашей войне и они очень эффективны в том, что они делают и хорошо понимают, что нужно делать для отражения агрессии на разных направлениях”, – сказал Ярош.

Он отметил, что не знает точно, произойдет ли полномасштабная атака России.

“Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира – готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто”, – рассказал Ярош.

Он добавил, что батальоны в Львовской, Киевской и Днепропетровской областях могут быть развернуты за один-два дня в случае необходимости.

По словам Яроша, главное сегодня – единство в обществе.

“На мой взгляд, чтобы общество и военно-политическое руководство были готовы к отражению возможной широкомасштабной агрессии. Если будет единство общества, не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации”, – подчеркнул он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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