Кулеба и Боррель обсудили итоги визита Макрона в Москву и Киев

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

“Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Скоординировали позиции после его визита в США, дискуссий в ЕС и обсуждения визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, – рассказал Кулеба. – Принцип “Никаких решений по Украине без Украины” остается незыблемым”.

Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип «Жодних рішень щодо України без України» залишається непорушним.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2022

7 февраля Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от “Европейской солидарности” Петру Порошенко политическое убежище в РФ.

Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.

В Белом доме не стали прогнозировать действия Путина после переговоров с Макроном по Украине.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит “Нормандской четверки”.

После беседы с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации ситуации вокруг Украины.

Контекст:

Визит Макрона в Киев и Москву прошел на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможно вторжении РФ.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

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