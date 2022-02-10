Гетманцев назвал рынок в Киеве “черной дырой контрабанды”, и не исключил, что там можно купить танк

“После Майдана Владимирский рынок, к слову пребывающий в коммунальной собственности, перешел под контроль семьи одного из тогдашних заместителей генерального прокурора (наиболее одиозного, связанного, как свидетельствует пресса, с одной вечной кандидаткой в президенты с 2008 года). Так вот, после этого рынок города превратился в черную дыру контрабанды”, – сказал он.

По словам нардепа, на Владимирском рынке “можно купить все”.

“Не знаю, можно ли приобрести танк, но не исключаю. Туда налоговики даже боятся заходить. Братки, титушки… Талантливой прокурорской семье удалось восстановить там анклав лихих 90-х. Естественно, вся работа в черную. Заработки огромные. Не ФЛП-торговцев, конечно, а администрации”, – утверждает Гетманцев.

Он подчеркнул, что установка регистраторов расчетных операций (РРО) “эти заработки значительно уменьшит”, но не приведет к увольнению предпринимателей.

Гетманцев объяснил, что под “одной вечной кандидаткой в президенты” имеет в виду лидера партии “Батьківщина” Юлию Тимошенко, и отметил, что “по странному стечению обстоятельств главным лоббистом требований администрации рынка по отмене РРО в ВР является упомянутая Юлия Тимошенко”.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли.

—