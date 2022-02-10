 

Российский рынок акций открылся снижением

10.02.2022, 10:06, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10.00 долларовый индекс РТС теряет 0,17% и находится на отметке 1532,2 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 3630,55 (-0,23%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,27%, до 3625,6 пункта, передает ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,4%, до 91,18 долларов за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,29% и торгуется на уровне 89,4 долларов за баррель.



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