 

Подозреваемые в похищении человека задержаны в Ленобласти

10.02.2022, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленинградской области, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

«По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины, 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в управление уголовного розыска с заявлением обратился 45-летний житель деревни Даймище Гатчинского района, который сообщил, что его похитили для получения 1 млн долга. По данным пресс-службы, в мае прошлого года его увезли в деревню Малые Калпаны, где закрыли в гараже. Похитители затем пришли домой к мужчине, забрали документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты. Потом его попытались заставить продать дом.

«Мужчину отпустили собирать необходимые документы, но уже вечером вновь наведались к нему домой, отвезли в город Гатчину и заперли в съемной квартире на улице Хохлова. На следующий день потерпевший, воспользовавшись невнимательностью похитителей, сбежал», – сказано в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили всех участников преступления. «По версии оперативников, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района Ленобласти, и конфликт произошел из-за раздела доходов от этой противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Во время расследования полицейские вышли на знакомого задержанных, 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. В его частном доме оказалась нарколаборатория по производству мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка).

Ранее полицейского заподозрили в похищении человека в Ленобласти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Данилов заявил, что Иран мог сбить самолет МАУ намеренно

17.12 / “Я для себя не решил”. Путин не знает, пойдет ли на президентские выборы в 2024 году

04.08 / Легендарный «Каспийский монстр» станет дербентским экспонатом

03.01 / Многодетная мать из Хмельницкой области родила в 18-й раз

01.09 / Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября

25.09 / Тоомас Хендрик Ильвес: свержение Лукашенко возможно только внутренними силами

06.01 / На АЗС в Казахстане начались кулачные бои за бензин

08.09 / Зиничев пытался спасти режиссера Мельника

25.06 / Министр обороны Германии: мы готовы бороться с российской угрозой

13.10 / Мама мальчика, которого сбил кандидат в мэры Кривого Рога: Выбори – выборами. Не хочется, чтобы нас больше тревожили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика