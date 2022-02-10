Подозреваемые в похищении человека задержаны в Ленобласти

Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленинградской области, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

«По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины, 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в управление уголовного розыска с заявлением обратился 45-летний житель деревни Даймище Гатчинского района, который сообщил, что его похитили для получения 1 млн долга. По данным пресс-службы, в мае прошлого года его увезли в деревню Малые Калпаны, где закрыли в гараже. Похитители затем пришли домой к мужчине, забрали документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты. Потом его попытались заставить продать дом.

«Мужчину отпустили собирать необходимые документы, но уже вечером вновь наведались к нему домой, отвезли в город Гатчину и заперли в съемной квартире на улице Хохлова. На следующий день потерпевший, воспользовавшись невнимательностью похитителей, сбежал», – сказано в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили всех участников преступления. «По версии оперативников, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района Ленобласти, и конфликт произошел из-за раздела доходов от этой противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Во время расследования полицейские вышли на знакомого задержанных, 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. В его частном доме оказалась нарколаборатория по производству мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка).

Ранее полицейского заподозрили в похищении человека в Ленобласти.