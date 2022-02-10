 

В ОП отреагировали на публикации о допинг-тесте Валиевой

10.02.2022, 10:06, Новости дня
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Зампредседателя комиссии ОП по физультуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева прокомментировала распространяемую в Сети информацию о якобы положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Прискорбно, что и на этой олимпиаде наши спортсмены стали объектом инсинуаций. Некое информационное агентство «Inside the Games» распространило информацию о якобы положительной допинг-пробе нашей фигуристки. В этой ситуации смущает целый ряд обстоятельств», – написала Истягина-Елисеева в Telegram. 

В частности, она напомнила, что награждение спортсменов должно было состояться еще во вторник, однако церемонию перенесли без объяснения причин. 

«Вместо официального заявления МОК мы вынуждены слушать сплетни и слухи от непонятных информаторов. Если есть основания – объявите о них публично. Если нечего сказать или нет еще достоверной информации – не надо бросать тень на наших спортсменов и на весь мир необоснованно компрометировать их», – отметила она. 

По ее словам, даже если принимать во внимание якобы «инсайдерскую» информацию о том, что декабрьская допинг-проба спортсменки показала положительный результат, прошло полтора месяца и проба была взята во внесоревновательный период.

«Сейчас спортивным чиновникам необходимо оградить наших спортсменов от негатива и интриг. А наша с вами задача – поддерживать команду. В условиях предыдущих политизированных установок в международном олимпийском спорте давление на российскую команду и даже провокации вполне ожидались. Будем ждать официальной подтвержденной информации и бороться за наших», – говорится в сообщении. 

Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.



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