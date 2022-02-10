 

В Санкт-Петербурге прошёл миллионный митинг в поддержку Беглова

10.02.2022, 9:31, Разное
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В Смольном сообщили, что 9 февраля в Санкт-Петербурге состоялось спонтанное массовое мероприятие, участники которого выразили горячую поддержку губернатору Александру Беглову.

– С раннего утра на Дворцовую площадь стали приходить простые петербуржцы, которые хотели публично поддержать Александра Дмитриевича Беглова. Возле Эрмитажа гражданами была построена небольшая трибуна, с которой мог выступить любой желающий. По предварительным оценкам, более миллиона жителей города приняли участие в мероприятии, – заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Сам Александр Беглов поблагодарил горожан за поддержку на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Глас народа – это глас Божий. Дорогие мои ленинградцы, уважаемые петербуржцы. Спасибо вам за тёплые слова поддержки, это реальная оценка моей деятельности на посту главы города. Я рад, что вы не пошли на поводу у продажных СМИ, которые пытались очернить меня, а судите по реальной повседневной работе Смольного. Ещё раз сердечно благодарю вас, вместе мы преодолеем все трудности, – написал Беглов 6 февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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