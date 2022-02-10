В Украине резко увеличилась смертность от COVID-19

“За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3486, медработников – 1101). […] Также за прошлые сутки госпитализировано 4128 человек, летальных исходов – 280, выздоровело – 16 628 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 38 тыс. новых случаев COVID-19 и 240 смертей.

Число умерших 9 февраля инфицированных коронавирусом является наибольшим с 28 декабря 2021 года, когда было зафиксировано 307 смертей.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 421 741 случай коронавирусной инфекции, скончалось 102 167 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 729 976 человек.

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По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Одесской области (3918), наибольшая суточная смертность – в Киеве (25).

Всего за сутки 9 февраля в Украине сделали 157 551 тест на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

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