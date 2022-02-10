“Нелегкий путь к мечте”. Украинская саблистка Харлан решила продолжить карьеру в большом спорте

“Последние два года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно. Могу сказать, и сейчас нелегко, но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте, начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям”, – написала она.

Спортсменка попрощалась “до встречи на дорожке”.

Свой пост Харлан сопроводила рядом тегов, один из которых посвящен летним Олимпийским играм в Париже 2024 года.

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Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

10 февраля в эфире телеканала “1+1” Харлан подтвердила свое решение вернуться в спорт и принять участие в следующей Олимпиаде.

“Я все-таки, наверное, вернусь. […] Есть азартное чувство, что я еще хочу показать”, – сказала она.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

26 июля 2021 года Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио проиграла Ян Хеню из Китая. В тот же день она заявила, что хочет отдохнуть от спорта.

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