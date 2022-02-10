 

Стало известно о новых правилах начисления пенсии некоторым категориям

10.02.2022, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет не потребуется обращаться в Пенсионный фонд для изменения вида пенсии на страховую по старости, сообщили в отделении ПФР по Хакасии.

В сообщении на сайте отделения говорится, что специалисты фонда будут ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Они будут изучать каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, и самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.

Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина.

Напомним, в январе президент Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / В России во время пожара в частном пансионате погибло семь пожилых людей

07.05 / Ветеран войны в Афганистане рассказал о зарплате российских военных на Донбассе

24.06 / Трамп высоко оценил строительство стены на границе с Мексикой

29.11 / WION – в Новой Зеландии депутат от зелёных поехала рожать в больницу на велосипеде

13.02 / Ученые зафиксировали способность ИИ манипулировать сознанием людей

11.08 / Полиция Литвы задержала сбежавших из лагеря мигрантов

30.08 / В Йемене в результате удара по военной авиабазе погибли по меньшей мере 30 человек

30.12 / NBC – Библия, пули и флаг Конфедерации — археологи нашли капсулу времени в пьедестале снесённой статуи

27.11 / “Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?” Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого

05.05 / Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика