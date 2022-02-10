Стало известно о новых правилах начисления пенсии некоторым категориям

С 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет не потребуется обращаться в Пенсионный фонд для изменения вида пенсии на страховую по старости, сообщили в отделении ПФР по Хакасии.

В сообщении на сайте отделения говорится, что специалисты фонда будут ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Они будут изучать каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, и самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.

Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина.

Напомним, в январе президент Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.