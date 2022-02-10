Российские морпехи на учениях «Союзная решимость-2022» отработали уничтожение «боевиков»

Морпехи Восточного военного округа (ВВО) РФ на учениях «Союзная решимость-2022» отработали уничтожение условных боевиков, сообщили в Минобороны России.

«В ходе совместного учения с подразделениями морской пехоты ВВО на полигоне Обуз-Лесновский (Белоруссия) отработали практические действий по обнаружению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Военные потренировались искать потенциальные ловушки и самодельные взрывные устройства и скрытно перемещаться в группах.

Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось «использованию различных элементов конструкций и подручных средств».

Напомним, совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.