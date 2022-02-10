 

Посол РФ оценил угрозы санкций США против Индии из-за С-400

10.02.2022, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Угрозы санкций США в отношении Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не влияют на военно-техническое сотрудничество Нью-Дели с Москвой, сообщил назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Пока они (угрозы США в адрес Индии) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют», – сказал Алипов в интервью РИА «Новости».

По его словам, Индия неоднократно говорила о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности. 

«Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются», – добавил Алипов.

Также он отметил, что РФ и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. 

«Вместе работаем сейчас над выстраиванием механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса… Я думаю, что этот процесс займет какое-то время. Но затягивать с этим, конечно же, не следует. Такая договоренность значительно облегчит взаимные обмены», – сказал Алипов.

6 февраля однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В Сирии построят часовню с именем Айя-София

26.09 / Названа участница «Детского Евровидения» от России

21.11 / Архимандрит Адриан умер в Ульяновской области

07.12 / В мире: Почему победный удар по Перл-Харбору обернулся для Японии поражением

03.06 / Глава Минтранса заявил о планах создать в РФ еще один лоукостер

02.11 / Врач красноярской больницы покинула «красную зону» спустя полгода

03.07 / Израильские разработчики представили накопитель толщиной в два атома

30.04 / Журналист Handelsblatt – Германия и Франция своей инертностью подают плохой пример для Европы

16.11 / Умер заслуженный артист РФ Юрий Черкасов

21.05 / В Нижегородской области создадут биоразлагаемые полимеры на базе НОЦ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика