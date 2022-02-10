Посол РФ оценил угрозы санкций США против Индии из-за С-400

Угрозы санкций США в отношении Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не влияют на военно-техническое сотрудничество Нью-Дели с Москвой, сообщил назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Пока они (угрозы США в адрес Индии) никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют», – сказал Алипов в интервью РИА «Новости».

По его словам, Индия неоднократно говорила о том, что сделка с Россией по С-400 соответствует интересам ее безопасности.

«Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются», – добавил Алипов.

Также он отметил, что РФ и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Вместе работаем сейчас над выстраиванием механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса… Я думаю, что этот процесс займет какое-то время. Но затягивать с этим, конечно же, не следует. Такая договоренность значительно облегчит взаимные обмены», – сказал Алипов.

6 февраля однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.