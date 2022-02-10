В Крыму подконтрольные оккупантам “суды” отправили под арест четырех крымских татар – правозащитники

“Киевский районный суд Симферополя” арестовал Марлена Мустафаева и Иметхана Абдулвапова до 7 апреля, а “Ленинский районный суд Севастополя” отправил под стражу до 6 апреля Ансара Османова и Эрнеса Сейтосманова.

Всех четырех крымских татар российские силовики задержали рано утром 9 февраля после обысков.

“Обвинение утверждает, что Марлен Мустафаев является членом исламской политической партии “Хизб ут-Тахрир” и наряду с Азаматом Эюповым, Ризой Омеровым и Айдером Джаппаровым “организовал в Белогорске террористическую ячейку”, – пишет “Крымская солидарность”.

Правозащитники отмечают, что основанием для ареста крымских татар послужила “угроза уничтожения подозреваемыми доказательств”, влияние на свидетелей и возможности сбежать, используя украинский паспорт.

Защита задержанных просила суд о домашнем аресте.

Адвокат Сейтосманова Алексей Ладин заявил, что его клиенту во время обысков подкинули литературу, и намерен добиваться проведения экспертизы отпечатков пальцев, обнаруженных на книгах.

Эрнест Сейтосманов – родной брат политзаключенного Энвера Сейтосманова, которого оккупационные власти приговорили к 17 годам строгого режима за причастность к “Хизб ут-Тахрир”.

“Несмотря на то, что организация “Хизб ут-Тахрир” с момента создания (1953) не совершила ни одного теракта, в России она признана террористической, а ее членов необоснованно судят как террористов”, – подчеркивают в “Крымской солидарности”.

Ансар Османов – житель села Танковое, принимал участие в общественных инициативах и информационных кампаниях в поддержку крымских политзаключенных, посещал судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму и в Ростове-на-Дону;

Аметхан Абдулвапов – житель Симферополя;

Марлен Мустафаев – житель села Белая Скала, активно посещал суды и помогал семьям политзаключенных;

Эрнест Сейтосманов – житель Севастополя.

По факту проведения оккупантами обысков у крымских татар (тогда еще не было подтверждения задержаний) прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

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