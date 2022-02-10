Москвичам пообещали слабые магнитные бури

Москву и Подмосковье в четверг ждут кратковременные осадки, в основном мокрый дождь. В столице потеплеет, прогнозируются слабые магнитные бури, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, наиболее вероятный период – с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. В столице потеплеет до 0 – плюс 2, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градусов. Это на 5 градусов выше положенной климатической нормы», – передает ТАСС слова Тишковца.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 мм ртутного столба.

«Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», – добавил представитель центра погоды.

Напомним, магнитная буря накрыла Землю из-за длительной вспышки на Солнце.