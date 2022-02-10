Американский фигурист Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63). Второе место занял японец Яма Кагияма (310,05; 108,12+201,93), третьим стал его соотечественник Сема Уно (293,00; 105,90+187,10), передает ТАСС.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Он набрал 274,13 балла (96,76+178,37).

Ранее Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат 22-летний американец получил 113,97 балла.