 

Китаец устал постоянно заряжать свой смартфон, и создал гигантский Power Bank который зарядит 5000 смартфонов сразу

10.02.2022, 8:36, Разное
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Ген Шуэй – китаец, который занимается изобретением различных оригинальных вещиц. Одновременно он ведет блог в социальной сети.

Не так давно он показал своим подписчикам уникальных блок питания. Его особенность заключается в том, что он способен заряжать тысячи телефонов одновременно, а также электрический транспорт и другие устройства, используемые в быту.

Подобное устройство могло бы получить патент, однако имеет существенный недостаток – большие габариты.

Емкость огромной АКБ равна примерно сумме емкости тысячи классических повербанков. Для применения в жизни такой девайс – не самое удобное приспособление.

Ген запланировал сделать свой Повер Банк в тот момент, когда обещанная емкость его переной батареи и не соответствует реальности.

«Я загорелся этой идей так, что не могу заснуть несколько дней. Тогда я решил, что создам огромный повер банк, который спасет не только от разрядки смартфона, но и от отключения электричества в быту» – поведал Ген.



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