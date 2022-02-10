С 2024 года Москва полностью перейдёт на электромобили

С 1 января на территории Москвы запретят эксплуатацию транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Весь общественный и личный транспорт должен быть переведён на электродвигатели.

«Вопрос экологии – один из важнейших вопросов для нашего ближайшего будущего. И проявить гражданскую активность должны, прежде всего, сами москвичи. Это в их интересах, а муниципальная власть сделает всё от неё зависящее, чтобы их побудить к этому. Так или иначе вопрос замены автомобилей с ДВС на электрические решится в мире в ближайшие годы, а Москва должна всех опередить», – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Уже в ближайшие годы на полную замену городских автобусов электробусами выделят 200 млрд рублей. Также будет запрещён въезд в столицу автобусам с двигателями внутреннего сгорания. Пассажиров высадят за МКАД и предложат им воспользоваться метро, железнодорожным транспортом или такси.

Первыми новые требования выполнили служащие московской мэрии.

«Мы уже все пересели на Tesla. Отличный автомобиль, всем советую», – добавил Ликсутов.

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