Fox – Байден заверяет, что на Украине у США только «военные советники» — но риск войны от этого не меньше

Хотя президент США Джо Байден и утверждает, что Вашингтон не будет отправлять на Украину американских солдат, в этой стране уже присутствует неизвестное количество «военных советников» — прямо как во Вьетнаме, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. В этой связи возникает вопрос: что случится, если РФ всё же вторгнется в эту страну? По мнению ведущего, это может привести к столкновению американских и российских военнослужащих и, как следствие, к войне.

Если помните, Джо Байден в свою бытность вице-президентом провёл много времени, вмешиваясь во внутренние дела Украины. Вам может прийти на ум вопрос: почему Украины? Почему, скажем, не Дании или Сенегала, или любой другой из 195 стран мира? Всё просто: украинцы платили семье Джо Байдена по миллиону долларов в год за выполняемую им работу.

И, как вы могли заметить, Байден продолжил отстаивать интересы Украины и в качестве президента — причём в том числе и в рамках их недавних споров с Россией. Байден постоянно твердит обо всех тех карах, которые он обрушит, если Владимир Путин посмеет нарушить территориальный суверенитет Украины, его близкого друга. Однако чего Байден делать не будет — о чём он нас неоднократно уверял, — так это посылать американские войска на Украину. По данным опросов, американцам этого совсем не хочется, и Байден утверждает, что он к ним прислушался. Посмотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если они туда войдут, то это будет самое крупное вторжение с момента окончания Второй мировой войны. Оно изменит мир.

ЖЕНЩИНА: Всё, ребята, всем спасибо! Всем спасибо, вам пора!

ЖУРНАЛИСТ: Какие военные последствия за собой оно повлечёт?

ДЖО БАЙДЕН: Американские войска на Украину отправляться не будут.

«Американские войска на Украину отправляться не будут». Вот что заявил Джо Байден. Отрадно слышать. Однако погодите: это же не так. Это очередная ложь из уст нашего манекена, если вы, конечно, уже не сбились со счёта. Fox News только что узнал, что на Украине находятся уже более 300 американских солдат.

Джо Байден называет их «военными советниками» — прямо как во времена Вьетнама: солдаты, советники — большая разница. Но на прошлой неделе нам говорили, что на Украине всего лишь 150 американских военнослужащих. Насколько мы знаем, в последние несколько дней эта цифра более чем удвоилась. И это ещё при условии, что новая цифра соответствует истине. И кстати говоря, почему мы должны ей доверять? Эти люди солгут о чём угодно.

Правда в том, что мы и понятия не имеем, сколько на Украине сейчас американских солдат. Мы знаем только, что их число больше, чем они говорили, — потому что, повторюсь, они всё время врут.

Вопрос вот в чём: американские солдаты на Украине есть. Что будет с этими войсками, если русские туда вторгнутся? Пентагон же заявил, что не планирует выводить оттуда этих солдат. Это значит, что в очень скором времени американские солдаты, возможно, будут воевать с российскими солдатами, что, по гражданским понятиям, очень походит на войну с Россией. Вы готовы к войне с Россией? Кто-нибудь спрашивал вашего согласия на этот счёт? Или хотя бы мнения? Нет. У нас же демократия по Байдену.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.