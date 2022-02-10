 

В США захотели ввести санкции против РФ за «кибератаки» на Украину

10.02.2022, 7:52, Новости дня
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Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении РФ за якобы кибератаки Москвы против Украины, сообщили СМИ.

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.

Как сообщило издание, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.

Ранее СМИ сообщали, что демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве.



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