Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01% – до 91,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,06%, до 89,71 доллара, передает РИА «Новости».

В среду вечером Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 млн баррелей.

«Нефть торгуется с повышением после более сильного, чем ожидалось, сокращения запасов», – заявили Wall Street Journal аналитики ANZ.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК позднее в четверг.