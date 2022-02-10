Вопросы женской красоты: 10 секретов стройных девушек, о которых нужно знать

Мы не понимаем, почему некоторые люди легче набирают вес, чем другие. Что-то можно свалить на генетику, но все остальное сводится к смеси разных факторов, включая диету, физические упражнения, тип работы и общие привычки, которые человек применяет в повседневном образе жизни.

И хоть точные причины нам не известны, есть десять привычек, которым следуют все, без исключения, худышки.

– Они достаточно спят

Одна из вещей, которые могут повлиять на ваш вес – это полноценный сон. Недостаток сна может вызвать реакцию организма, высвободив гормон кортизол, который заставит вас есть больше, чем обычно, поэтому получение регулярного, хорошего ночного сна важно, если вы хотите сохранить свой вес стабильным.

– Они не могут сидеть на месте

Исследование показало, что люди с ожирением сидят, в среднем, на два часа в день больше, чем худые. Если вы начнете больше двигаться в течение дня, это не только повысит дневную выработку, но и поможет сжигать еще 350 калорий в день. Быть активными – полезно.

– Они знают, когда остановиться в еде

Многих детей воспитывают по правилам чистых тарелок. То есть, вы должны съесть все, что вам положили, иначе это будет невежливо. Но стройные девушки, однако, не видят смысла набивать себе желудок только для того, чтобы быть вежливыми, и они вполне готовы сказать, что они не голодны и оставляют немного еды на тарелке.

– Они взвешиваются

Стройные люди взвешивают себя регулярно, чтобы следить за весом. Они не паникуют на счет лишних 200 граммов, но они точно знают о своем весе. Часто взвешиваясь, легче сбросить лишние 200-300 граммов, чем оставить вес без контроля, пока граммы не превратятся в килограммы.

– Они следят за тем, что пьют и что едят

В среднем люди выпивают 400 калорий в день, и эти калории в основном поступают из сахара. Стройные девочки знают, что легко принимать на борт лишние калории, употребляя такие вещи, как чистые жиры, молочные кофейные напитки или газированную воду, и отслеживают калории, которые они получают от напитков, так же как и калории в еде.

– Они не паникуют от голода

Худенькие девочки знают, что чувство голода не является чрезвычайной ситуацией, с которой нужно немедленно бороться. Они не хватают еду, как только почувствуют первые муки голода, потому что знают, когда нужно поесть и когда попить.

– Они едят медленно, наслаждаясь едой

Стройные девочки редко едят на бегу, они специально тратят время на трапезу и наслаждаются ею. Известно, что если вы едите, когда вас постоянно отвлекают, вы будете есть больше. Если вы концентрируетесь на том, что едите, хорошо пережевываете пищу и наслаждаетесь ароматом, вы перестанете есть, когда почувствуете сытость.

– Они едят только тогда, когда голодны

Стройные люди едят только тогда, когда им это нужно, и не едят для комфорта или для чистого удовольствия. Даже во время еды, если они не очень голодны, тогда у них будет очень легкая еда или закуска.

– Они едят продукты с высоким содержанием воды

Худенькие девушки, как правило, едят больше клетчатки, продуктов с высоким содержанием воды, чем люди с избыточным весом, другими словами, фрукты и овощи. Они часто едят салат перед основным блюдом или суп, который наполняет их низкокалорийной пищей.

– Они не делают культа из еды

Для стройных девушек еда – это просто средство для достижения цели, а не сама цель. Во всяком случае, еда – это необходимость, с которой приходится сталкиваться и которая мешает делать более интересные вещи, поэтому они едят, когда им это нужно.

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