Современная терапия как качественное лечение катаракты – капли Катаракс, форма выпуска и состав

При возникновении помутнений в хрусталике глаза рекомендуется использовать раствор глазных капель Катаракс. Препарат назначается лечащим врачом при катаракте, независимо от её причины возникновения.

Лекарственный препарат представляет собой прозрачный и стерильный раствор, концентрация которого составляет 0,015% действующего компонента. Им является азапентацин полисульфотана натрия. Остальной состав включает в себя борную кислоту, калия хлорид, очищенную воду и гидроксид натрия. Раствор залит в стерильный пластиковый флакон объёмом 15 мл. Флакон, вместе с инструкцией упакован в фирменную картонную коробочку.

Свойства препарата

Катаракта – заболевания глаза, из-за которого происходит постепенное помутнение хрусталика. Вследствие чего ухудшается зрение. Чаще всего данное заболевание происходит у взрослых. Катаракта может возникнуть в следствие травмы.

Катаракс способен предотвращать окисление белков хрусталика. Благодаря непосредственному воздействию на хрусталик, происходит предотвращение повреждений от воздействия хиноидных соединений. Помимо лечения, препарат может быть назначен в профилактических целях, предотвращая развития катаракты.

Купить Катаракс можно в любой аптеке – https://budzdorov.org.ua/. Цена на лекарство крайне низкая при рассмотрении покупки за 1 флакон. Перед применением рекомендуем обратиться к специалисту. Если одновременно применяются несколько препаратов для глаз, рекомендуется капать разные лекарства поочередно с перерывом 20-25 минут.

Способы применения

Лекарство закапывается в глаза по 1 капли 3 раза в сутки. Срок лечения зависит от степени развития катаракты. Лечащий врач самостоятельно назначает срок непрерывного лечения. Нельзя прерывать лечение при резком улучшении состояния кристаллика. Капли не должны попадать на зону ресниц и другие участки кожи. После того как капли попали на зрачки, рекомендуется слегка прикрыть глаза для лучшего распределения капель по поверхности зрачка.

Если после нанесения капель глаза мутнеют, то рекомендуется отказаться от поездок за рулём автомобиля в этот период и от работы, где требуется внимательность и острое зрение.

Присутствует ли передозировка?

По результатам клинических испытаний вред от передозировки не выявлен. В случае если на зрачок попало слишком много капель, то глаз рекомендуется промыть под проточной водой. Вода не должна быть холодной или слишком тёплой.