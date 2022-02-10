 

NTD – с мечтой о путешествиях и конце пандемии — в Копенгагене стартовал крупнейший в Европе фестиваль света

10.02.2022, 7:36, Новости дня
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Дизайнеры из разных стран создали 50 световых инсталляций для фестиваля света в Копенгагене, тем самым сделав мероприятие крупнейшим в Европе. Как передаёт NTD, в прошлом году фестиваль посетили полмиллиона гостей, однако в этот раз ожидается, что их будет больше, поскольку в Дании отменили карантинные ограничения.

Разноцветные огни и щебет птиц. Эта световая инсталляция символизирует мифическую птицу феникс. Работу создали французские дизайнеры. Её представили на фестивале света в Копенгагене.

ФРАНСУА ГОРИО, дизайнер: Мы сделали эту инсталляцию во время пандемии, поэтому мечтаем о путешествиях по миру, полётах и природе.

А эта инсталляция создана из 5000 кусочков пластика, найденных в природе. Их очистили и собрали вместе в форме шара высотой больше трёх с половиной метров. Фигура символизирует солнце.

Всего дизайнеры из разных стран создали 50 световых инсталляций, что делает фестиваль крупнейшим в Европе. Конструкции установили в основном вдоль набережной и на велосипедных мостах.

ЖИТЕЛЬ КОПЕНГАГЕНА: Это трогает сердце и открывает разум. Становишься оптимистичнее, потому что зима и два года пандемии как бы заканчиваются, всё открывается, и этот свет нам помогает.

Фестиваль света продлится три недели. В прошлом году его посетили полмиллиона гостей. В этот раз ждут, что их будет больше, поскольку в Дании отменили карантинные ограничения.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.



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