 

RT DE оспорил запрет на вещание в Германии

10.02.2022, 7:20, Разное
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Телеканал продолжает вести трансляции через менее мощный спутник.

Немецкоязычный телеканал RT DE оспорил запрет на вещание в Германии в суде Берлина. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Комиссия по надзору за СМИ 1 февраля запретила RT DE вещание в ФРГ. Однако телеканал может вести трансляции через менее мощный спутник Eutelsat 16A вместо спутника Eurobird 9B, пишет газета. RT DE, как отмечает издание, всегда присутствует в прямом эфире, несмотря на запрет немецкого регулятора.

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе, так как телеканал не подал заявку на получение лицензии на вещание, необходимой в Германии. У телеканала при этом есть лицензия в Сербии, и, по мнению RT, это позволяет ему вести трансляцию и на территории Германии. В соответствии с сербской лицензией RT уже вещает более чем в 30 европейских странах.

Немецкий медиарегулятор заявил, что канал «не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством», кроме немецкого, и 18 декабря начал расследование в отношении телеканала RT. До этого видеохостинг YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления, так как на них публиковались материалы с ложными утверждениями о коронавирусной инфекции. Второй канал редакция создала для обхода ограничений на первом.

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3 февраля российский МИД в рамках ответных мер на снятие с вещания немецкоязычного RT объявил о закрытии корпункта Deutsche Welle в РФ. Москва также решила прекратить спутниковое и любое вещание DW в РФ и аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро. Помимо этого, РФ инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным СМИ-«иноагентом», этим займутся компетентные органы. Уже 4 февраля медиахолдинг Deutsche Welle закрыл московский корпункт.

Источник: Новая газета



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