RT DE оспорил запрет на вещание в Германии

Телеканал продолжает вести трансляции через менее мощный спутник.

Немецкоязычный телеканал RT DE оспорил запрет на вещание в Германии в суде Берлина. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Комиссия по надзору за СМИ 1 февраля запретила RT DE вещание в ФРГ. Однако телеканал может вести трансляции через менее мощный спутник Eutelsat 16A вместо спутника Eurobird 9B, пишет газета. RT DE, как отмечает издание, всегда присутствует в прямом эфире, несмотря на запрет немецкого регулятора.

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе, так как телеканал не подал заявку на получение лицензии на вещание, необходимой в Германии. У телеканала при этом есть лицензия в Сербии, и, по мнению RT, это позволяет ему вести трансляцию и на территории Германии. В соответствии с сербской лицензией RT уже вещает более чем в 30 европейских странах.

Немецкий медиарегулятор заявил, что канал «не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством», кроме немецкого, и 18 декабря начал расследование в отношении телеканала RT. До этого видеохостинг YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE и Der Fehlende Part) без возможности восстановления, так как на них публиковались материалы с ложными утверждениями о коронавирусной инфекции. Второй канал редакция создала для обхода ограничений на первом.

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