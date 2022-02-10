Российский рынок акций открылся снижением

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом после открытия утренней сессии незначительно снижается, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился до 3631,21 пункта (минус 0,21%). Стоимость нефти Brent опустилась до 91,47 доллара за баррель (минус 0,09%). Фондовые индексы США растут на 0,8–2%, фьючерсы Уолл-стрит торгуются с умеренным снижением, передает РИА «Новости».