Мнение: О подленьком деле против России: кто подставил Камилу Валиеву?

С тем, что спорт высоких достижений давно уже превратился в неспортивное непотребство, спорить даже бессмысленно. На поле, ринге, стадионе, катке соревнуются не спортсмены: идёт глобальный конкурс фармацевтов. А в последние годы пальму первенства у них отбирают ещё и сутяги. Что открывает безграничные возможности для любых манипуляций…

Вот и сейчас очередная мутная история происходит вокруг почти российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине и бесспорной российской «звезды» 15-летней Камилы Валиевой.

Что происходит?

Официально известно лишь то, что церемонию награждения фигуристов по итогам командного первенства без объяснения причин перенесли на неопределённый срок. Неофициально курсируют слухи, что в допинг-пробах российской одиночницы Камилы Валиевой нашли «следы» некоего запрещённого вещества, предположительно лекарства под названием триметазидин. Это противогипоксическое средство, которое улучшает снабжение кислородом тканей сердечной мышцы и нервных клеток. С 2014 года Всемирным антидопинговым агентством включён в список запрещённых препаратов для профессиональных спортсменов.

Что показательно, «следы» обнаружены в допинг-пробе, взятой за два месяца до Олимпиады. Все олимпийские тесты — чистые. Что ещё более показательно, о наличии такой подозрительной допинг-пробы стало известно из утечки, появившейся уже после завершения командного турнира фигуристов.

И вот тут возникают вопросы.

Когда же именно специалистам антидопингового агентства стало известно о результатах анализа проб, взятых в декабре прошлого года? И почему эти сомнительные результаты всплыли только сейчас, уже на Олимпиаде? Настолько ли они сомнительны, чтобы дисквалифицировать российскую спортсменку, лишая «золота» и всю сборную? Или тут вновь дело не в спорте, а в том, чьи юристы круче?

Если прибавить к этому, что как раз сейчас обсуждается очередная реформа, в рамках которой предлагается поднять возрастной ценз с 15 до 17 лет при переходе во «взрослый» уровень в одиночном катании — а это ударит прежде всего и только по российским фигуристкам, — сложно отделаться от ощущения, что РФ целенаправленно подставляют. И так же сложно не считать, что инцидент с Камилой Валиевой — это досадная случайность, стечение обстоятельств, а не целенаправленная «подстава».

Чего ради? Только слепой не увидит, что России мстят за предыдущие десятилетия регулярных унижений на «олимпийском» фронте холодной войны, выкидывая российских спортсменов с международной ярмарки национального тщеславия ©. А сама Россия слишком слаба, чтобы гордо стукнуть кулаком, как в 1984-м. Приходится утираться…

Так кто же «подставил» юную российскую спортсменку да ещё в том виде спорта, где употребление допинга, по сути, бессмысленно?

Cui prodest?

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