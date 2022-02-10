Социальное неравенство в школе провоцирует депрессию у подростков



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По данным ВОЗ, различные психические расстройства, включая депрессию, тревожность и поведенческие нарушения, наблюдаются у каждого седьмого молодого человека 10–19 лет. Эти особенности часто приводят к самым тяжелым последствиям, в том числе к самоубийствам. При этом суицид — четвертая по значимости причина смертей в возрасте 15–19 лет.

Эксперты ВОЗ призывают бороться с нарушениями психического здоровья в подростковый период. Потому что неблагополучие в этом возрасте негативно влияет на человека в течение всей его жизни, ограничивая возможности для полноценного существования.

Канадские ученые пришли к выводу, что подростки, которые ходят в школы в районах с высоким неравенством доходов, чаще страдают от депрессии, чем тинейджеры, проживающие в районах с низким неравенством доходов.

Соавтор исследования Роман Пабайо подчеркивает, ученым уже давно известно, что бедность может плохо влиять на психическое здоровье.

Помимо самого факта бедности, который сам по себе не добавляет радости жизни, большой разрыв в доходах у богатых и бедных семей, дети из которых учатся в одной школе, оказывает неблагоприятное воздействие на психику подростков, включая чувство неполноценности и отсутствие чувства собственного достоинства, что в свою очередь приводит к депрессии.

Причем эти последствия можно проследить как у учащихся из семей с низким доходом, так и у детей состоятельных родителей.

Ученые проанализировали ответы 61 642 школьников из 43 канадских округов. Были изучены данные исследований употребления каннабиса, ожирения, психического здоровья, физической активности, алкоголя, курения и малоподвижного образа жизни детей. Для измерения психосоциального благополучия и психического здоровья эксперты задали школьникам ряд вопросов.

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Ученые предположили, что неравенство доходов также приводит к травле среди юношей. Девочки, по их словам, как правило, чаще принимают ситуацию разности возможностей, но при этом у них не менее часто развивается депрессия на этом фоне. Мальчики же склонны проявлять агрессивное поведение, становясь зачинщиками травли или жертвами.

Исследователи призывают общественность задуматься над результатами работы, потому что большую часть дня дети проводят именно в школе. Это не значит, что нужно возвращаться к тому времени, когда бедные дети ходили в школы для бедняков, а богатые — в элитные заведения. Ученые отмечают, что разнообразие в доходах и расовом происхождении в целом полезно для подростков. Но при этом детям нужна поддержка взрослых, чтобы справиться с депрессией и низкой самооценкой.

«COVID-19 в этом плане добавил проблем, потому что пандемия ухудшила психическое здоровье и увеличила разрыв в доходах», — добавила одна из авторов работы Клэр Бенни.