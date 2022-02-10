 

Вышел за рамки: какие предложения сделал Макрон Путину во время переговоров в Москве

10.02.2022, 6:48, Разное
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Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля. Они длились больше пяти часов. Известно, что политики обсуждали ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Британская газета Daily Mail узнала, что в ходе встречи в столице России французский политик сделал своему коллеге несколько предложений. Одно из них – нейтральный статус для Украины, Так страна не сможет стать членом Североатлантического альянса. Примечательно, что этот и другие моменты Макрон не стал согласовывать с НАТО и Соединенным Штатами.

Источник издания в правительстве Великобритании отметил, что президент Франции занимается своими делами. “Он вышел за рамки позиции альянса”, – сказал собеседник, добавив, что это весьма интересно.

Напомним, на следующий день после переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон отправился в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы главы двух государств провели пресс-конференцию, на которой были позитивные для Кремля сигналы. По крайней мере, так высказался замруководителя администрации президента России Дмитрий Песков.



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