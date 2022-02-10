 

Политолог Макеева объяснила наращивание сил НАТО в Восточной Европе

10.02.2022, 6:48, Разное
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Члены НАТО начали накапливать силы в Восточной Европы. Например, на этой неделе стало известно, что Германия отправит в Литву (восточный фланг альянса) 350
военнослужащих. Данный вопрос уже согласован с Вильнюсом.

Наблюдая за происходящим, политолог Наталья Макеева убеждается в том, что миссия НАТО не изменилась со времен Второй мировой войны. Организация по-прежнему предпринимает все силы для сдерживания России. При этом Запад, по словам эксперта, начинает понимать, что мир больше не является однополярным. Макеева отметила: Россия, униженная в 90-х годах, снова является сильным субъектом геополитики, у страны хорошо подготовленная и эффективная армия.

По словам политолога, сейчас НАТО наращивает потенциал из-за опасений. Мол, на Западе не хотят допустить того, что после возможного ответа на провокацию Украины Россия станет контролировать всю Европу. Такой итог был возможен после Великой Отечественной войны, когда СССР разгромил нацистскую Германию, считает эксперт.

“Сдерживание русских — это своего рода одержимость Запада, которой уже не один век”, – цитирует Макееву “Подмосковье сегодня”.

Ранее Владимир Путин пригрозил странам НАТО, задав вопрос: “Вы хотите воевать с Россией?”. Этим словам предшествовало объяснение президента России, почему Украина не должна становиться членом альянса. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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