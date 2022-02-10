Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США

Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом сообщил сам дипломат.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».

Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если РФ не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.