Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США

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10.02.2022, 6:24, Новости дня
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Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом сообщил сам дипломат.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».

Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если РФ не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.



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