 

Россия заверила в отсутствии планов «вторгаться» на Украину

10.02.2022, 6:24, Новости дня
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В якобы существующем плане «российского вторжения» на Украину нет геостратегической ‎цели, сообщил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Как сообщил Гатилов, на Западе чиновники и аналитики, возможно, «теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства». «Поэтому повторю: у РФ нет и не было планов вторгаться на Украину», – приводит его слова РИА «Новости».

Гатилов подчеркнул, что «в этом нет ни мотива, ни геостратегической цели», нет «даже намека на здравый смысл», поскольку Москва «всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями».

Постпред заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров «предельно четко сказал: «Если это зависит от России, то войны не будет».

При этом необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Киева против россиян в Крыму, сказал он.Гатилов отметил, что власти Украины с момента объявления так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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