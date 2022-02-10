Столтенберг упрекнул Россию и Китай в попытке лишить страны права выбора

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя позиции РФ и Китая по вопросу расширения альянса, заявил, что не хочет жить в мире, в котором «прав тот, у кого сила».

Столтенберг опубликовал статью в британском еженедельнике Economist. Он напомнил, что в 2010 году Норвегия «заключила с Россией соглашение, которое положило конец тянувшемуся много десятилетий территориальному спору в Баренцевом море». Тогда он был премьер-министром Норвегии. По его словам, стороны «проявили силу и решимость», «нашли путь вперед» и «нарастили сотрудничество в сфере рыболовства и управления нефтегазовыми ресурсами», передает ТАСС.

«Сегодня нам с Россией нужно поступить так же», – сказал он, заверив, что в НАТО готовы «прислушаться к тому, чем обеспокоена Россия». Столтенберг заявил, что НАТО согласно обсудить с Россией «снижение рисков и повышение прозрачности военной деятельности», включая учения, а также проблемы контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и другие темы. По его словам, «это повестка для предметного диалога, в ходе которого будут уважаться права всех сторон».

Однако Столтенберг подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей». Он указал, что в 1949 году Норвегия вошла в число первых 12 членов НАТО, несмотря на возражения СССР, так как получила поддержку со стороны Великобритании, США и Франции.

Как сообщил Столтенберг РФ требует, чтобы Украине «отказали в праве выбрать собственный путь», а «Китай впервые поддержал обращенный к НАТО призыв РФ прекратить прием новых членов». По его словам, «это грубая попытка лишить суверенные государства права самостоятельно делать выбор». Он заявил, что речь идет не только об Украине, но и о Финляндии со Швецией, которые, по его словам, также должны сохранять за собой право на присоединение к альянсу. Эти страны не собираются подписывать соглашения, которые могут ограничить их в этом праве.

Кроме того, Столтенберг полагает, что требование Москвы сократить военное присутствие альянса в странах Восточной Европы, присоединившихся к НАТО после распада СССР, противоречит Североатлантическому договору. Он заявил, что нельзя «повернуть время вспять и вернуться в эпоху, когда определяющее значение имели сферы влияния великих держав, когда большие страны диктовали маленьким соседям, что они могут делать».

«Мир, в котором прав тот, у кого сила – это не тот мир, в котором нам хочется жить», – пишет Столтенберг, заявив, что «ни одна страна не должна использовать силу или угрожать ее применением, чтобы перекроить границы, перевернуть с ног на голову европейскую архитектуру безопасности или переписать международные нормы».

Он считает, что «настал критический для безопасности момент», а «диалог играет ключевую роль в поисках политического решения того кризиса, который возник из-за масштабного наращивания российских сил на территории Украины и вокруг нее».

Напомним, Столтенберг заявил, что альянс серьезно нацелен на поиск политического разрешения противоречий с Россией, военный конфликт будет ужасным и разрушительным. При этом он не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.