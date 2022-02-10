WION – «единственная страна, которая может потрясти мир» — Северная Корея прокомментировала свои ракетные испытания

Северная Корея — единственная страна, которая противостоит США и может «потрясти мир» запусками своих ракет, способных достичь американской территории, заявил МИД КНДР. Ведомство назвало свои недавние ракетные испытания «замечательным достижением», которое позволило укрепить потенциал устрашения противников, передаёт WION.

По всему миру ощущается рост напряжённости из-за недавней серии испытаний баллистических ракет, которую провела Северная Корея. Январь, в котором состоялось по меньшей мере семь пусков, стал рекордным месяцем по числу испытаний, осуществлённых вопреки международным санкциям. И теперь Северная Корея позиционирует себя как единственная страна, которая противостоит Соединённым Штатам, поскольку она «потрясла мир» своими ракетными пусками.

Пхеньян назвал военную провокацию «замечательным достижением», которое укрепило потенциал устрашения противников. В своём заявлении Министерство иностранных дел страны с гордостью отметило, что Северная Корея — одна из немногих стран, которые располагают ядерным оружием и передовыми ракетными системами.

В рамках серии испытаний был осуществлён запуск новой гиперзвуковой ракеты, способной маневрировать на очень высоких скоростях. Также в ходе испытаний впервые с 2017 года страна совершила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Она способна нанести удар по американским территориям в Тихом океане. Более того, по оценкам дальность этой ракеты позволит ей доставить ядерные боеголовки к любой точке в Соединённых Штатах.

Также в своём заявлении Министерство иностранных дел Северной Кореи упомянуло ракету Hwasong-15. По словам ведомства, «многие страны напрасно тратят время, повинуясь США и слепо следуя их указам». Северная Корея же — «единственная страна, которая может потрясти мир, запустив ракету, которая способна достичь материковой территории США». Далее в своём заявлении МИД добавил: «В мире есть более 200 стран, но лишь у немногих из них есть водородные бомбы, межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты».

США и Южная Корея опасаются, что запуск Hwasong-12 может быть шагом к полноценному возобновлению испытаний в рамках ракетной или ядерной программы Пхеньяна. Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия и не запускала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с 2017 года.

Один из аналитических центров в Вашингтоне сообщил, что ему удалось обнаружить военную базу в Северной Корее неподалёку от её границы с Китаем. И вероятно, объект этот предназначен для базирования МБР.

Переговоры с целью убедить Пхеньян отказаться от своего арсенала или ограничить его в обмен на ослабление санкций не продвигаются с 2019 года.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.