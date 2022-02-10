Как пандемия влияет на наш мозг



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Сегодня, когда с начала распространения вируса прошло 2 года, врачи все чаще стали обращать внимание на последствия пандемии как социального явления. Причиной беспокойства стал заметный рост жалоб, связанных с обострением или манифестацией ментальных расстройств: депрессии, тревожного расстройства, различных фобий.

Депрессия

Энциклопедический текст МедПортала для желающих изучить вопрос обстоятельно.

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Никакой загадки здесь нет. Люди слишком долго живут в «подвешенном» состоянии, когда ограничения, касающиеся передвижений и социальных взаимодействий, вводят и отменяют в зависимости от уровня заболеваемости. Прибавьте к этому страх заболеть и потерять родных, лишиться работы или навсегда оказаться запертым в четырех стенах. Если в начале истории с COVID-19 люди испытывали сильный стресс и фрустрацию, то сейчас пришло время апатии, потери мотивации и вовлеченности. Растут потребление алкоголя и табака, падает физическая активность. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии психического здоровья.

Отдельно стоит отметить влияние жизни в условиях пандемии на здоровье пожилых людей. Им сложнее, чем другим, адаптироваться к новым условиям существования, например, начать работать из дома или заказывать еду онлайн. При этом все помнят, что во время крупных вспышек заражений в Москве людям старше 65 лет как группе риска аннулировали проездные, их первых не допускали к работе в офисах и государственных учреждениях. Кроме того, на протяжении всего срока пандемии пожилые люди продолжают испытывать недостаток медицинской помощи, к ним реже приезжают дети и внуки. Все это способствует скорому развитию деменции.

Деменция

Исчерпывающий материал про одну из самых значимых медицинских и социальных проблем.

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В РФ специалисты, рассуждая о способах переломить сложившуюся ситуацию, делают ставку на развитие сферы онлайн-консультаций для людей, нуждающихся в психологической поддержке. Так, Российское психологическое общество и Российская академия образования совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова организовали несколько горячих линий психологической помощи. Всего в работе телефонов доверия задействовано более 1000 психологов. Кроме того, активно ведется работа по информированию населения о том, как строить быт в условиях самоизоляции.

Дети: поколение пандемии

Исследование, проведенное летом 2020 года в Великобритании, ставило целью показать, как ограничения, вводимые из-за пандемии, отражаются на психическом здоровье школьников. Там, как и во многих других странах, включая Россию, школы закрывали, а детей переводили на дистанционное обучение несколько раз на протяжении последних двух лет.

Новые условия жизни ожидаемо оказали на состояние детей и подростков негативный эффект: по сравнению с 2017 годом количество детей с признаками психических расстройств увеличилось с 10,8 до 16% среди опрошенных. У молодых людей старше 17 лет риски стали еще выше, причем в этом случае девушки показывали больший уровень тревожности, чем юноши (27,2 и 13,3% соответственно).

Показатели депрессии и тревоги среди детей удвоились во время пандемии

Крупнейший обзор исследований показал существенную уязвимость детей в эти времена.

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Виной всему стресс, вызванный вынужденной изоляцией и переменами в жизни. Здесь и невозможность видеться со сверстниками, и проблемы с мотивацией, и трудности в самоопределении ввиду отрыва от социальной жизни. Многие жаловались на проблемы со сном и снижение способности концентрироваться, которое стало особенно заметно после повторных объявлений локдауна.

Больше других пандемия повлияла на жизнь детей из малообеспеченных семей и семей, где родители часто ссорятся. Это не удивительно, ведь если обстановка дома далека от идеальной и не может внушать чувства безопасности, жить в условиях самоизоляции становится еще тяжелее.

Страдают ли самые маленькие?

Судить об эмоциональном состоянии детей младшего возраста и грудничков куда сложнее, однако специалисты могут оценить влияние пандемии COVID-19 с ее ограничениями на общее и интеллектуальное развитие малышей.

Один из ключевых аспектов, влияющих на развитие дошколят в этот период, – значительное увеличение времени, проводимого ими перед телевизором или другими цифровыми устройствами. Еще до начала распространения новой коронавирусной инфекции среднее экранное время для детей от 5 до 10 лет составляло около 3-4 часов в день. С приходом в нашу жизнь SARS-CoV-2 невозможность ходить в детский сад, подолгу гулять и посещать кружки и секции привело к тому, что дети стали гораздо больше времени тратить на компьютерные игры и просмотр мультфильмов. При этом и то, и другое в больших количествах негативно влияет на развитие речи и обучаемость в целом. Конечно, то, как увеличение экранного времени скажется на когнитивном развитии, самоконтроле, гибкости мышления или приобретении просоциальных навыков, во многом зависит от характера поглощаемого контента. Вредны в первую очередь игры и передачи, предназначенные для взрослых. Образовательный и детский контент в умеренных количествах, наоборот, может быть полезен.

Наконец, влияют ли условия пандемии на детей, которые родились с момента начала роста заболеваемости? К сожалению, да. Последние исследования говорят о том, что такие малыши к 6 месяцам жизни отличаются сниженными показателями моторного, психоэмоционального и социального развития по отношению к детям, родившимся до 2020 года. Конечно, здесь не идет речи о каких-то значительных отклонениях от нормы. Тем не менее, зависимость прослеживается, и объяснить ее просто. Это и общение с меньшим числом людей (и общение с людьми в масках в постнатальный период), и меньший доступ к медицинской помощи, и стресс у родителей.

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