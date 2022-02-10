 

Байден назвал Путина “парнем без друзей”

10.02.2022, 6:02, Разное
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Как только Джо Байден не называл Владимира Путина. Одно из ярких заявлений президент США сделал в прошлом году. Тогда хозяин Белого дома назвал президента России убийцей. После этого американскому политику пришлось объясняться перед российским коллегой.

Кажется, Байдену придется снова звонить Путину и разъяснять свои слова. Телеканал NBC, ссылаясь на свои источники в американской администрации, сообщил, что президент США в частных разговорах отзывается о российском лидере как о “парне с ядерным оружием и без друзей”.

Журналисты также рассказали, что Байдену показалось забавным отличие нового канцлера Германии Олафа Шольца от его предшественницы Ангелы Меркель. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон кажется американскому лидеру буйным, а президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению хозяина Белого дома, хочет стать новым Шарлем де Голлем.

Напомним, последний раз Джо Байден и Владимир Путин проводили переговоры в декабре 2021 года. Тогда президенты США и России в режиме видеоконференции обсудили внешнеполитическую ситуацию, после чего Москва направила в Вашингтон и Брюссель предложения по гарантиям безопасности, которые, как выяснилось позже, не получили должного внимания со стороны Запада.



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