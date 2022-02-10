 

Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена

10.02.2022, 5:39, Новости дня
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Новые контакты РФ и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт. 

С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. 



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