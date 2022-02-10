«Одноклассники» начали скрывать в переписке интимные фото от незнакомцев

Все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты», а человека, пославшего нежелательный контент, сразу заблокируют.

«Одноклассники» представили обновленные способы защиты от нежелательного контента в личных переписках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты», при этом пользователи сами решат открывать подобный контент или нет. «Размытие» изображений уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.

Кроме того, незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать, такие пользователи будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в «Одноклассниках».

При частой блокировке незнакомцев соцсеть предложит проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения – только от друзей или от всех пользователей.

Эти и другие возможности «Одноклассники» представилены в Центре безопасности сообщений, где можно самостоятельно настроить уровень приватности аккаунта.