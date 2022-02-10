 

Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена

10.02.2022, 5:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые контакты РФ и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт. 

С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / В РФ выставили на продажу версию Lamborghini Urus от Mansory

18.03 / В РПЦ пообещали появление больничных священников в России

24.05 / Минюст поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

12.10 / Киллера, пытавшегося убить авторитета Мультика, задержали. Раскрыть преступление помогло ДНК на окурках – Венедиктова

27.06 / Зеленский рассказал, что “оценят на международном уровне”

20.04 / Общественная палата поддержала «театральные» поправки к закону о госзакупках

14.12 / Компания Nvidia снова задерживает выпуск новых видеокарт

05.01 / Во время авиаудара в Мали погибли 100 человек

25.02 / Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине

09.08 / В Минске вновь задержали начальницу штаба Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика