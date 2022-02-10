Политолог: Соцсети стали средством общения с избирателями для депутатов новой волны

Во время эфира депутаты новой волны часто называли своей ключевой задачей адресную помощь совершенно конкретным людям – всем, кто в ней нуждается. Узнают они о подобных проблемах как раз благодаря социальным сетям, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Кузнеченков. Ранее Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел прямой эфир с участием новоизбранных парламентариев.

«Тот факт, что депутаты новой волны собрались в прямом эфире в Instagram, уже сам по себе указывает на характерную черту политиков новой волны. Они идут на диалог с избирателями в тех форматах, на которые депутаты старой школы не решались. Многие пожилые депутаты гораздо менее охотно общаются с гражданами в социальных сетях», – говорит член экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков.

В среду состоялся четвертый прямой эфир Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в котором «депутаты новой волны» рассказали о первых результатах своей работы в нижней палате парламента. В дискуссии участвовали член комитета по международным делам Мария Бутина, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин и зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш. Вела дискуссию руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Так, чтобы лучше знать о проблемах в регионе лично, Бутина сама ведет свои страницы в соцсетях, не передавая эту работу помощникам. Во время эфира депутаты часто называли своей ключевой задачей адресную помощь совершенно конкретным людям – всем, кто в ней нуждается», – добавил эксперт. По его словам, узнают депутаты о подобных проблемах как раз благодаря социальным сетям.

По сравнению с другими думцами, депутаты новой волны более активно общаются с россиянами лично на региональных неделях, считает Кузнеченков. Самокиш, который до избрания в Госдуму был муниципальным депутатом в Томске, по-прежнему активно решает вопросы горожан, причем даже казалось бы сугубо местные. «При этом депутат Госдумы не чурается решения таких казалось мелких проблем, хотя теперь его можно уже назвать политиком федерального уровня. Население по-прежнему воспринимает Самокиша как муниципального управленца и идет к нему с локальными проблемами, которые он, в большинстве случаев, качественно решает», – подчеркнул политолог.

В свою очередь, Бутина, к примеру, тоже взяла на себя ответственность за совершенно конкретные, «точечные» задачи в Кировской области, от которой она была избрана – в частности, занялась контролем качества капитального ремонта в одной школ города Кирово-Чепецка.

Одновременно депутаты новой волны уже добились конкретных результатов и на федеральном уровне, добавляет эксперт. «Самокиш участвовал в работе над законопроектом по отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, а в активе Бутиной – яркое выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Бутина активно защищает интересы и права россиян, живущих за рубежом», – напомнил собеседник.

«У депутата Гарина уже накопился хороший опыт по поводу «приземления» партийных проектов в его родной Удмуртии – таких единороссовских проектов у него уже около 15-ти. Помимо этого, политик ведет еще семь других региональных проектов. Сегодня во время эфира было перечислено много примеров решения проблем конкретных семей. Помощь со стороны депутатов оказалась особенно важной на фоне пандемии. Самокиш упоминал про участие в акции «Спасибо врачам», запущенной еще два года назад. По его словам, в результате таких акций в его избирательном округе возник общественный резонанс, повысилась солидарность и взаимовыручка горожан, волонтерам стало легче оказывать адресную помощь тем, кто пострадал от ковида», – подчеркнул Кузнеченков.

По словам политолога, «депутаты новой волны» активно участвуют в реализации предвыборной народной программы «Единой России», о чем они также рассказали в эфире ЭИСИ.

«В народной программе «Единой России» особое внимание уделяется обновлению объектов, связанных с детьми, – школам и детским садикам. И депутаты в своих подотчетных регионах берут эту повестку на себя, становятся ответственными вплоть до определенного объекта, как в уже упомянутом случае с Бутиной. Самокиш курирует строительство районной дороги, которая улучшит транспортную доступность севера Томской области со стороны областного центра. Напомню, что народной программе также много говорится об усовершенствование региональной инфраструктуры, строительстве дорог», – подытожил Кузнеченков.