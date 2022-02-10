 

В РФ началось строительство первого комплекса зеленой металлургии

10.02.2022, 5:26, Новости дня
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Компания «Эколант» начала строить в городе Выкса Нижегородской области первый в РФ крупный электросталеплавильный комплекс полного цикла с использованием современных экологичных технологий.

«Проект зеленой металлургии от «Эколанта» уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду – втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Это произойдет благодаря внедрению на российском рынке зеленой технологии по выплавке стали из горячих металлизированных окатышей, полученных методом прямого восстановления железа», – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На стройплощадке  «Эколанта» начали возводить основное здание. Ранее положительное заключение на строительство было выдано Главгосэкспертизой России, информирует в релизе Минпромторг России.

Проект предусматривает строительство около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: производство железа, водоподготовка для оборотного водоснабжения, известково-обжигательный цех, переработка побочных продуктов, логистика и энергоснабжение.

В комплексе «Эколант» используют оборудование российских и зарубежных производителей. Вспомогательное оборудование поставят Уральский завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый завод, «Теквин», «Акватэко» и другие.  А монтаж будут выполнять компании Danieli (Италия) и Primetals (Австрия).

Поставки основного и вспомогательного оборудования запланированы на 2022-2023 годы. Запуск «Эколанта» планируется в 2025 году.

Проект реализуют с помощью механизма СПИК и с участием в финансировании синдиката в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Общий бюджет проекта составил около 150 млрд рублей.

«Реализация проекта идет с опережением изначально запланированных сроков. Строительство подобных предприятий отвечает целям устойчивого развития и задаче по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», – сказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность реализации проекта для региона.

«Проект «Эколант» важен для Нижегородской области сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это крупнейший инвестиционный проект, который позволит создать около 700 рабочих мест. Его реализация – важный этап в развитии Выксы и региона в целом. Запуск «Эколанта» позволит значительно увеличить внутренний валовый продукт региона», – добавил он.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал проект «Эколант» ярким примером того, что даже в таких углеродоемких отраслях, как металлургия, могут и должны появляться зеленые предприятия.



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