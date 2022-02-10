 

Антонов: Вопрос о сроках применения санкций США остается открытым

10.02.2022, 5:26, Новости дня
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Антироссийские санкции в Вашингтоне будут подготовлены, но вопрос о сроках их применения остается открытым, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны…Весь вопрос только в том, когда они будут введены», – цитирует РИА «Новости» Антонова.

Антонов заявил, что видит наличие межпартийного консенсуса в отношении России, и споры идут только о том, как ее больнее ударить.

«Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», – сообщил посол.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена.

До этого МИД предупредил Запад о последствиях антироссийских санкций.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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