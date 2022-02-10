Мексика обвинила Испанию в «разграблении» страны

Отношения с Испанией, компании которой занимались «разграблением» Мексики, можно поставить на паузу, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Президент заявил, что на данный момент «отношения нельзя считать хорошими». «Мне даже бы хотелось, чтобы мы не торопились с их нормализацией, чтобы взять паузу, которая, как я полагаю, пошла бы на пользу и мексиканцам, и испанцам», – приводит его слова ТАСС.

Лопес Обрадор заявил, что Мексика желает «хороших отношений со всеми правительствами, со всеми народами мира», но не желает, чтобы ее «грабили». По его мнению, испанские компании участвовали в «разграблении» Мексики в годы работы его предшественников.

Глава государства при этом пояснил, что речь идет о донесении до общественности его точки зрения, а не о принятии каких-либо официальных решений, которые затронули бы двусторонние связи.

Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес сказал: «Я проверяю эти заявления. В любом случае, если они были, и это слова, которые он использовал, мы должны спросить президента Лопеса Обрадора, что он имел в виду под этим и какое официальное содержание он придает этим заявлениям». Мадрид «удивлен» позицией властей Мексики, так как новые заявления противоречат заявлениям самого Лопеса Обрадора, сделанным всего неделю назад, и главы МИДа этой страны Марсело Эбрарды, с которым Альбарес недавно встречался. Альбарес считает, что его государство «не предприняло никакого действия, которое могло бы оправдать подобные заявления», передает РИА «Новости».

Напомним, Лопес Обрадор не раз предлагал Испании принести извинения за завоевание Америки, критиковал Испанию и испанские компании. Испания входит в число ведущих торгово-экономических партнеров Мексики в Европе.