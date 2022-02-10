 

Джонсон решил привести в готовность дополнительно 1 тыс. военных Британии

10.02.2022, 4:44, Новости дня
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Для поддержки восточного фланга НАТО на случай «гуманитарного кризиса» в готовность приведут еще 1 тыс. британских военных, сообщила администрация премьер-министра Великобритании.

В сообщении говорится, что глава кабмина страны Борис Джонсон объявил о решении привести «в готовность еще 1 тыс. британских военнослужащих» для «поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», передает РИА «Новости».

Администрация премьера заявила, что военные из 45-го батальона спецназначения, которые «уже развернуты в Польше», а также Королевская боевая группа Уэльса, которая «прибудет в Эстонию в ближайшие недели», «помогут» государствам Восточной Европы «справиться с последствиями любой российской агрессии». 

Военные будут участвовать в совместной подготовке, учениях и поддержке планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Силы, приведенные в готовность новым решением правительства, поддержат эти действия «в случае необходимости».

На днях сообщалось, что правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО. На этой неделе Британия объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.



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