 

Климкин призвал закрыть границу Украины с Белоруссией

10.02.2022, 4:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев должен рассматривать границу с Белоруссией как «границу опасности», сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин считает, что «в перспективе» границу с Белоруссией нужно будет считать «границей с врагом». «И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Эспрессо».

Он подтвердил, что «контакты» Киева и Минска «происходят», Украина «многое покупает» у Белоруссии. «Лукашенко в каждом последующем интервью говорит что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем», – сказал Климкин. Он усомнился, что это «безопасно и надежно» для Украины, учитывая, что «Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно, электричество».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / В РФ закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания

15.08 / На Гаити число погибших в результате землетрясения выросло до 724 человек

23.01 / Трамп рассказал о планах на будущее

20.06 / В Пензе в многоэтажке произошел хлопок газа

09.01 / Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану

23.12 / Новый наноматериал позволил получить водород из спирта

26.11 / Sony выпустит флагманский смартфон Xperia 1 III с процессором Snapdragon 875

21.02 / СБУ хотела введения против Медведчука и его окружения более мягких санкций – СМИ

27.07 / МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах

15.07 / Правоохранители задержали мужчину, который за $50 тыс. обещал трудоустройство в ГБР – Офис генпрокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика