В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон», он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID «омикрон». Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» комментарий Минздрава.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.

Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.