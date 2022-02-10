 

Ливия отвергла возможность увеличить поставки газа в ЕС

10.02.2022, 4:00, Новости дня
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У Ливии нет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в страны ЕС, сообщил ливийский министр нефти и газа Мухаммад Аун.

Аун пояснил, что газ, который прежде шел по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, сейчас используется для нужд самой Ливии. У страны в «обозримом будущем» вряд ли появится возможность «увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения». «Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе», – приводит его слова ТАСС.

Тем временем, как информирует Reuters, власти США попросили о встрече французскую энергетическую компанию TotalEnergies, итальянскую Eni и ряд других, работающих в Алжире, чтобы уточнить, можно ли увеличить экспорт газа из этой страны. В частности, Вашингтон связался с норвежской Equinor и американской Occidental Petroleum. Кроме того, США уже обсудили с нефтедобывающими компаниями в разных регионах вопрос о том, есть ли возможность увеличить экспорт или отложить техническое обслуживание объектов.

По оценке Reuters, вряд ли США добьются успехов на этих переговорах, поскольку компании и так работают на полную мощность. Российские же поставки чересчур велики, чтобы их можно было заменить. 

Напомним, в Норвегии также заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу. В российском МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС.



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