 

Американский генерал – война на Украине аукнется на Ближнем Востоке

10.02.2022, 3:50, Новости дня
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На слушаниях в сенате кандидат на пост начальника Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Эрик Курилла предположил, что «российское вторжение» на Украину может привести к росту нестабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. При этом он выразил сомнение, что Москва стремится начать войну с Вашингтоном, передаёт ABC News.


AP

Кандидат на пост начальника Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Эрик Курилла предупредил сенаторов, что «российское вторжение» на Украину может создать более широкую нестабильность на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где у Москвы уже есть военная база и войска. При этом, по его словам, ключевой угрозой для Америки и её союзников в регионе остаётся Иран, передаёт ABC News.

«Если РФ вторгнется на Украину, то она без колебаний сможет действовать в качестве деструктивного фактора и в Сирии», — подчеркнул генерал, отвечая на вопросы законодателей. В то же время он выразил сомнение, что РФ хочет начать войну с США.

Высокопоставленный военный также сообщил сенатскому комитету по вооружённым силам, что Китай расширяет своё влияние и расходы в регионе, который входит в сферу интересов Центрального командования. В том числе в странах, которые нужны Вашингтону для сбора разведданных об активности экстремистов в Афганистане.

«Соединённые Штаты сталкиваются с новой эрой стратегического соперничества с Китаем и Россией, которое не ограничивается одним географическим регионом и распространяется на зону ответственности (Центрального командования), — заявил Курилла во время слушаний комитета по его кандидатуре. — Хотя США справедливо отдают приоритет конкуренции с Китаем, мы должны продолжать заниматься Ближним Востоком, Центральной и Южной Азией».

Члены комитета тепло приняли Куриллу, который получил богатый боевой опыт во время войны в Ираке и Афганистане. Сенаторы дали понять генералу, что его кандидатура наверняка получит одобрения.

Курилла может возглавить Центральное командование на фоне попыток Пентагона переключить своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противодействовать Китаю, и на Европу, чтобы «укреплять оборону против России». Но пока планам Вашингтона по выводу дополнительных войск с Ближнего Востока мешают «постоянные атаки» боевиков, поддерживаемых Тегераном, обращает внимание ABC News.  



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