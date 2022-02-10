Мнение: Жириновский

Пока ситуация с Жириновским, которого уже поместили под аппарат ИВЛ, остается неопределенной, уже активно обсуждаются сюжеты в случае фатального исхода. В реальности «кейс ЛДПР после Жириновского» – это в определенном смысле стресс-тест всей российской системы власти. И ЛДПР, и российская система управления обладают подчеркнуто вождистским характером, а подобные системы невозможно трансформировать и реформировать. Они умирают вместе со своими каудильо. Конструкция «Айн фольк, айн райх, айн фюрер» монолитна. Выпадение одной из составляющих обрушивает ее всю.

Даже если зафиксировать ситуацию в каком-то положении, она остается нестационарной, а потому в лучшем случае позволит создать новое на руинах хоть в каком-то проектном виде. Но нужно понимать, что для нынешней России любое проектное управление невозможно. Продлевать жизнь безжизненному трупу система управления еще способна, да и то не долго. Но создавать что-то новое — однозначно нет.

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